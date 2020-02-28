Львівська лікарня швидкої допомоги отримала ліцензію на трансплантацію органів

Львівська Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на проведення операцій з трансплантації органів. Першу операцію із пересадки нирки планують провести у суботу, 29 лютого. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив головний лікар Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Як зауважує керівництво лікарні, у планах створення цілого трансплантаційний центр із пересадки органів. Вже цього тижня тут проведуть першу операцію, під час якої нирку пересадять від живої людини, а за тиждень до пересадки залучать орган від мертвого донора.

«Буквально вчора ми отримали дозвіл на трансплантацію усіх органів від Міністерства охорони здоров’я. Це прекрасний крок назустріч розвитку української медицини. Трансплантація органів у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги розпочнеться з родинної пересадки, зокрема, цього тижня ми плануємо трансплантації нирки пацієнту від його родича, а вже з наступного – на нас очікує посмертна пересадка нирки від донора. Паралельно ми також готові до пересадки серця, а в короткій перспективі на базі лікарні плануємо трансплантацію підшлункової, легень та печінки», – сказав у коментарі Львівському порталу Олег Самчук.

Від тепер усі кому потрібна трансплантація органів, уже можуть приїздити і реєструватися в листі очікування.

«Українці не мають їздити за кордон, просячи допомоги. Ми зможемо допомогти їм тут», – повідомив Олег Самчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Про першу операцію на серці та революційні зміни у лікарні швидкої допомоги читайте далі у матеріалі Львівського порталу: «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».