У лікарні швидкої допомоги Львова провели першу трансплантацію

Цими вихідними у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, 9, провели першу трансплантацію. Медики здійснили пересадку нирки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

За його словами, це була родинна трансплантація.

«Пацієнт – чоловік 36 років, тато двох діток. Вісім останніх років він жив на діалізі: спершу на перетоніальному, потім на гемодіалізі, від ускладнень майже втратив слух. За цей час від ниркової недостатності помер його рідний брат, який не захотів жити на «штучній нирці», – розповів Олег Самчук.

Ще п’ять років тому мама пацієнта погодилася віддати нирку сину, бо підійшла як донор, але він не міг зважитися на операцію. Рішення ухвалив, коли побачив успішні трансплантації медиків в Ковелі. До Львова приїхав аж з Кривого Рогу.

Як повідомив Олег Самчук, операція з трансплантації нирки тривала 4 години. Спершу був забір органа у мами, потім пересадка сину.

«Все минуло успішно. Нирка запрацювала одразу. Наразі донор і реципієнт почуваються добре. Мама уже у відділенні урології, син поки в реанімації, його стан стабільний», – йдеться у дописі головного лікаря львівської лікарні швидкої допомоги.

Крім цього, він запевнив, що родинна трансплантація нирки – це лише початок. У подальшому лікарня готується до посмертних пересаджень нирок і серця, потім – інші органи. У лікарні уже формується «лист очікування». Щоб потрапити до нього, телефонуйте за тел.: 093 287 67 19.

Олег Самчук додав, що операції з пересадження фінансуються державою, тому пацієнти більше не платять, ані за родинні, ані за посмертні трансплантації.

Зазначимо, 27 лютого львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на проведення операцій з трансплантації органів.

Про першу операцію на серці та революційні зміни у лікарні швидкої допомоги читайте далі у матеріалі Львівського порталу: «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

Фото: Facebook-сторінка Олега Самчука