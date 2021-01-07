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Україна йде на повний локдаун

Андрій Котенський

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Від завтра, 8 січня, в Україні вводять повний локдаун , який триватиме більше двох тижнів – по 24 січня 2021 року. Відповідну постанову «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Рішення прийняте для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних та різдвяних свят.

Передбачено, що з 8 по 24 січня (включно) буде заборонено:

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  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів
  • продовольчих і непродовольчих ринків.

Натомість громадський транспорт в Україні продовжить працювати. Не зупинять свою роботу продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Також Денис Шмигаль наголосив, що держава залишає за собою право запроваджувати карантин невідкладно, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

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Зазначимо, повний локдаун в Україні спочатку запропонували ввести на Новий рік та Різдво. ЗМІ писали про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня.

Згодом у МОЗ заявили, що повний локдаун варто ввести після Нового року. Нещодавно в уряді заговорили про локдаун після Різдва – з 8 по 24 січня.

Водночас Денис Шмигаль зазначив, що влада вирішила не вводити локдаун у грудні, зважаючи на те, що йде певне зниження рівня захворюваності. За словами прем’єра, це стало можливим завдяки карантину вихідного дня, що діяв у листопаді, та завдяки штрафам, які дисциплінують українців носити маски.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня дозволив продавати побутову хімію та пресу під час локдауну.

Що ж у Львові?

Донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки та Дідух таки встановили.

Незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові також відбувся. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Під час локдауну, який триватиме з 8 по 24 січня, на Львівщині громадський транспорт працюватиме  з дотриманням усіх карантинних вимог.

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