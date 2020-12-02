Львів відмовився від гучних святкувань на Новий рік і Різдво

У Львові попри можливий локдаун все-таки встановлять головну новорічну ялинку, натомість місто повністю відмовляється від масштабних новорічно-різдвяних святкувань. Про це у середу, 1 грудня, під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, ялинку встановлять традиційно на площею перед Оперним театром. Урочисто відкриють її напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Встановлювати ж новорічну красуню почнуть 13 грудня.

«Львів готується до проведення Нового року та Різдва в особливих умовах. Вперше це буде з особливими заходами безпеки. Ми розуміємо, що цей період має декілька знакових традицій. Вони будуть збережені. Ялинка цьогоріч буде. Планується, що її привезуть з Дрогобицького району. Висота її становитиме 18 м», – розповів Андрій Москаленко.

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Він уточнив, що Львів через пандемію відмовиться від масштабних подій. Акцент робитимуть на менші, точкові локації. Також збережуть українські різдвяні традиції, серед яких вставлення Дідуха та шопки. Також поки що невідомо, чи працюватиме цьогоріч різдвяний ярмарок.

«Ми плануємо, що місто відмовиться від масштабних подій. Натомість акцент ставитимемо на менші локації, які дадуть змогу передати дух Різдва. Буде встановлена різдвяна шопка, буде винесення Дідуха. Ми звертаємося до всіх максимально відмовитися від проведення великих публічних подій. Щоб усе, що відбувається у місті, проходило з дотриманням карантинних обмежень: соціальна дистанція, масковий режим тощо», – додав Москаленко.

Крім цього завершують облаштування ковзанки біля Ратуші. Вона має запрацювати вже цього тижня.

Зазначимо, що у Львові дотепер не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Міський голова Львова Андрій Садовий виступив проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На думку мера, у Львові лише потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень, адже ситуація із COVID-19 є контрольованою.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Як писав Львівський портал, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

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