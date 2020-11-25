У Львові ще не знають, як будуть святкувати новорічно-різдвяні свята

У Львові ще не вирішили, як саме відзначатимуть новорічно-різдвяні свята, оскільки поки невідомо, яка ситуація буде із коронавірусом та які рішення прийматиме уряд. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У міськраді Львова поки немає напрацьованої програми новорічно-різдвяних святкувань. Там зазначили, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні. Більш точну інформацію обіцяють надати на початку грудня.

У підприємстві «Львівські ярмарки» Львівському порталу також повідомили, що поки невідомо, чи працюватиме різдвяний ярмарок. Там чекають на розпорядчий документ.

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Зазначимо, міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, а також відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів. На його думку, «краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність».

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