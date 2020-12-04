МОЗ пропонує ввести локдаун після Нового року

Міністерство охорони здоров’я буде пропонувати запроваджувати жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 4 грудня.

Степанов зазначив, що медична система до кінця грудня в силах витримати навантаження, яке зараз є через COVID-19.

«МОЗ пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин із початку січня терміном на три тижні. Вводити повний локдаун до кінця грудня немає необхідності, оскільки медична система країни наразі витримує навантаження. Однак, наприкінці січня очікується значне його збільшення, оскільки до коронавірусної хвороби додасться зростання захворюваності на грип. Саме тому до цього періоду необхідно підготувати систему і підійти з мінімально можливими цифрами щодо захворюваності на COVID-19 і госпіталізації», – зазначив міністр.

Реклама партнерів

При цьому очільник МОЗ визнав, що завдяки карантину вихідного дня не дав потрібного ефекту. В міністерстві очікували, що завдяки запровадженому карантину захворюваність вдасться зменшити на 20%.

«Згідно з медичними і епідемічними показниками, запроваджені в країні протиепідемічні заходи дають свої результати, зокрема карантин вихідного дня. Через те, що обмеження дотримувались не повністю, досягти максимального ефекту не вдалось — МОЗ очікувало зниження захворюваності на 20%. Проте цього тижня майже щодня фіксується менше нових випадків інфікування, порівнюючи з попереднім. Наприклад, станом на сьогодні виявлено майже на 1 тис. хворих менше, ніж минулої п’ятниці», — додав Степанов.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Як писав Львівський портал, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.