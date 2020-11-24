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Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун на новорічні свята

Вероніка Рой

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Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, а також відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі.

 

«За озвученим наразі планом МОЗ нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають всі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм і про малий та середній бізнес тощо», – написав міністр.

За його словами, останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася. Проте переконаний, що ситуація має бути прогнозованою

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«Питання, що нас очікує завтра – залишається відкритим. Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі «червона зона» не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку», – зазначає міністр.

На думку Ткаченка, «краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність». Тож пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят

«Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде, що згадати», – додав він.

Зазначимо, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Втім проти карантину вихідного дня у Львові виступили ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а також Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями. Також через заборону працювати у вихідні дні львівські ресторатори записали відеозвернення до Кабміну, в якому просять скасувати карантин вихідного дня.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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