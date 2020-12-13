На Пустомитівщині завершують будівництво двох сільських амбулаторій

У Пустомитівському районі завершують будівництво амбулаторій у селах Хоросно і Семенівка. Медичну допомогу тут зможуть отримати понад 4500 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Амбулаторії сімейної медицини у Хоросно та Семенівці зараз готові вже на понад 90%. Тепер на черзі – благоустрій території. Всі роботи виконує ТОВ «Рітек».

Новозбудовані амбулаторії обслуговуватимуть мешканців 14 довколишніх сіл, а це близько 4600 людей.

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Загалом будівництво цих двох амбулаторій обійдеться у понад 15 млн грн: у селі Хоросно – 6,3 млн грн, у Семенівці – 8,7 млн грн. Роботи фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Для обох цих амбулаторій також уже передбачили позашляховики Renault Duster.

Нагадаємо, на початку 2019 року на Львівщині стартувало будівництво 43 сільських амбулаторій. Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на лютий 2020 року у селах Львівської області відкрили лише десять амбулаторій. У середині жовтня у ЛОДА звітували про завершення будівництва 20 сільських амбулаторій. Також нещодавно у ЛОДА заявили про реконструкцію ще 9 сільських амбулаторій.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обійшлося без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі.

Підрядника, який «нагрів» 1,7 млн грн на будівництві амбулаторії на Жидачівщині, змусили повернути гроші.

Додамо, для потреб новозбудованих сільських амбулаторій на Львівщині придбали спочатку 43 позашляховики Renault Duster, тепер медзакладам мають передати ще 159 таких машин. Загалом ці автомобілі обійшлися орієнтовно у 90 млн грн.

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