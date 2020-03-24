Сільські амбулаторії Львівщини отримають ще 159 позашляховиків

У Львівській області амбулаторіям первинної медичної допомоги у сільській місцевості передадуть ще 159 позашляховиків загальною вартістю понад 67 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що у вівторок, 24 березня, ЛОДА почала передавати 159 одиниць службового автотранспорту сільським амбулаторіям.

«Наше завдання не лише забезпечити лікарні необхідним обладнанням, а й подбати про комфортний доїзд лікарів до пацієнта. Переконаний, що ці нові автомобілі допоможуть медикам бути ще більш мобільними та оперативна реагувати, задля збереження здоров’я мешканців Львівщини. Також хочу відзначити високу соціальну відповідальність бізнесу на Львівщини. Компанія постачальник цих автівок ТОВ «Галич-Моторс» вже після того, як її визнали переможцем тендеру, добровільно знизила ціну на понад мільйон гривень», – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

Автомобілі Renault Duster передали у медичні заклади Бродівського, Буського, Городоцького, Дрогобицького, Жидачівського, Жовківського, Золочівського, Кам’янка-Бузького, Миколаївського, Старосамбірського, Самбірського, Радехівського, Стрийського, Сокальського, Яворівського районів Львівської області.

«Треба додати, що 43 такі самі автівки отримують при відкритті кожна з 43 сільських медамбулаторій, які ми будуємо в області в межах програми «Доступна медицина», – каже заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

За словами Юрія Холода, 159 Renault Duster вже сьогодні їдуть до амбулаторій Львівщини. Кожне авто коштує 422 тис. грн. Як додав посадовець, передавати їх до амбулаторій почали, фактично, відучора.

У ЛОДА наголошують, що включно з цими автомобілями управління капітального будівництва Львівської ОДА закупило 269 автомобілів.

Як повідомляв Львівський портал, 29 листопада минулого року сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків.

Раніше ми інформували, що Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.