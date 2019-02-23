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У селах Львівщини стартувало будівництво 43 амбулаторій

Наталя Дуляба

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На території області розпочалось будівництво 43 сільських амбулаторій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Важливо,  що ми маємо можливість у сільській медицині впроваджувати нові стандарти. Сьогодні уже розпочали будівництво усіх 43 амбулаторій, які нададуть на селі якісні послуги. Важливо, що ми інвестуємо не тільки в сільську медицину, а й медицину вторинного і третинного рівня. Маємо велику допомогу держави», – розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка.

До 2021 року в області також планують модернізувати 161 лікарню та ще 46 спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

Окрім того, протягом наступних трьох років на Львівщині збираються оновити 65 ФАПів та 54 амбулаторії.

Як повідомляв Львівський портал, торік в області придбали 43 автомобілі для сільських амбулаторій.

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