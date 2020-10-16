На місці довгобуду у Малехові відкрили медичну амбулаторію

У селі Малехів Жовківського району відкрили медичну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Її облаштували у недобудованій споруді на вулиці Івасюка, яка простоювала багато років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Роботи розпочалися у 2016 році, завершилися щойно у жовтні й обійшлися у 15,9 млн грн. З них із обласного бюджету 2,5 млн, а з місцевого – 13,418 млн гривень.

«Покладено плитку, підведено світло та газ, встановлено двері, зроблено каналізацію та змонтовано бордюри, побілено стіни, виконано благоустрій прилеглої території», – розповів голова сільської ради у Малехові Володимир Сеньковський.

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«Таких довгобудів в області є багато, і далеко не завжди громада на місці знаходить їм застосування. Далеко на завжди готова вкладати гроші, щоб їх добудувати. Часто голови сіл вибирають кивати на когось. У Малехові ж бачимо дуже показовий приклад для інших – село знайшло призначення будівлі і вирішило проблему з приміщенням для амбулаторії. У такій добрій справі нам за честь допомогати громаді», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Амбулаторія у Малехові охопить якісними медичними послугами понад 5 тисяч мешканців.

Допоміжні приміщення на другому і третьому поверхах в ній обладнають для оздоровлення.

Нагадаємо, що в межах програми «Доступна медицина» за рік у різних районах Львівської області завершили будівництво 20-ти сільських медамбулаторій. Для всіх них придбані нові автомобілі Renault Duster та обладнання.

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Фото: ЛОДА