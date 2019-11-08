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Не встигають за графіком та працюють безвідповідально: ЛОДА розірве угоди з підрядниками, які будують 10 амбулаторій

Вероніка Рой

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Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За рік в області мали збудувати 43 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 31 жовтня – це дата завершення більшості угод з виконавцями робіт.

«Як тільки я вступив на посаду, відвідав більшість цих об’єктів. Ми дали три тижні випробувального терміну для найпроблемніших підрядників. Своїх обіцянок 10 з них так і не виконали. Проти одного ми навіть виграли суд. Тому іншого виходу, крім розірвання угод, я не бачу. Маємо діяти рішуче. Звичайно, ми ніяк не встигнемо добудувати ці 10 об’єктів до нового року. Як би ми не старалися. Але хочемо встигнути провести новий тендер та визначити виконавця ще в цьому фінансовому році – щоб субвенція була перехідною з бюджету 2019 року», – зазначає  заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Зокрема, цьогоріч не добудують амбулаторії у с. Родатичі, Городоцького району, с. Доброгостів, Дрогобицького району, с. Червоне, Золочівського району, с. Волосянка, Сколівського району, с. Тухля, Сколівського району, с. Біличі, Старосамбірського району, смт Краковець, Яворівського району, с. Волиця Мостиського району та с. Вільхівці Жидачівськго району, с. Соколівка, Буського району.

Проте решта 33 нові медамбулаторії мають бути готові до кінця року.

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