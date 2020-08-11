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На Львівщині розікрали 3 млн грн на будівництві амбулаторій

Ольга Денисяка

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Посадовців Львівської ОДА підозрюють у привласненні бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторії у Жидачівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що з квітня по серпень 2019 року директор  підприємства та його заступник, за змовою із посадавцями Управління капітального будівництва Львівської ОДА, уклали  договір про будівництво амбулаторії на території Львівщини.

Згодом сторони підписали неправдиві акти приймання виконаних робіт. Таким чином вони привласнили  3 млн грн бюджетних коштів, відділених у вигляді субвенції на будівництво амбулаторії монопрактики у с.Дубравка Жидачівського району.

У разі доведення вини, 40-річному організатору із Стрийського району та його спільникам: 41-річному уродженцю Стрийщини, 36-річному жителю Соснівки та 69-річному львів’янину, загрожуватиме від 7 до 12 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Наразі прокурори вирішують питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу та відсторонення від посади чиновника.

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