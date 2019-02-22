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На Львівщині для сільських амбулаторій закупили 43 автівки

Наталя Дуляба

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Протягом 2018 року для потреб сільських амбулаторій придбали 43 автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Амбулаторії області отримали 43 автомобілі марки Renault Duster. Загалом на них витратили більше 21 мільйона гривень.

Закупівля автомобілів відбувалась коштом, які отримали органи місцевого самоврядування із держбюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Автівки закупляли через систему публічних закупівель Prozorro, завдяки якій торік Львівщині вдалось зекономити 13 мільйонів гривень.

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