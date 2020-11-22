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На Львівщині у реанімаціях лежать 148 хворих на коронавірус

Вероніка Рой

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Станом на ранок суботи, 22 листопада, у стаціонарах лікарень Львівщини знаходиться 1861 пацієнт. З них 148 перебувають у реанімаційних відділеннях, ще 38 – підключені до апаратів штучної вентеляції легень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За увесь час COVID підтверджено у 40 879 осіб, з яких 463 – за минулу добу. Від ускладнень інфекції померло 1 140 людей. Натомість одужали від коронавірусної інфекції вже 26398 осіб.

Станом на сьогодні 148 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях, ще 38 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентеляції легень. У стаціонарах області перебуває 1861 пацієнт, хворий на коронавірусну інфекцію.

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Розподіл хворих у лікарнях області виглядає так:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 147,
  • у Центрі легеневого здоров’я – 164,
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 168,
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 11,
  • у обласній клінічній лікарні – 35,
  • у лікарні швидкої медичної допомоги – 265,
  • у 1 міській лікарні Львова – 88,
  • у 5 міській лікарні Львова – 98,
  • у 8 міській лікарні Львова – 97,
  • у 1-му пологовому будинку – 18,
  • у Стрийській міській лікарні – 120,
  • у Стебницькій міській лікарні – 75,
  • у Рудківській лікарні – 69,
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 126,
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 54,
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 47,
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 41,
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 49,
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 31,
  • у Буській центральній районній лікарні – 46,
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 53,
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 59.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Також додамо, що з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та транспорті.

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