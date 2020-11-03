На Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих. Лікарні завантажені на 67%

За останній тиждень на Львівщині на 40% зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Станом на вівторок, 3 листопада, завантаженість стаціонарів сягла 67,3%. Про це під час брифінгу повідомив очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, ситуація з COVID-19 у Львівській області є «напруженою», особливо вона загострилась протягом останнього тижня. Так, за останні сім днів рівень госпіталізації хворих зріс на 40%.

«Лише за попередній тиждень у стаціонари області госпіталізували більше 1100 пацієнтів. Минулого тижня на лікуванні у стаціонарах перебували 1663 хворих, а станом на сьогодні – 2036 хворих. Завантаженість ліжкової мережі становить 67,3%», – сказав Орест Чемерис.

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На лікуванні в реанімації перебувають 127 хворих, 49 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом у цифрах:

266 пацієнтів – у лікарні швидкої допомоги (Львів),

208 пацієнтів – у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники),

180 пацієнтів – в Центрі легеневого здоров’я (Львів),

179 пацієнтів – у Львівській обласній інфекційній лікарні,

129 пацієнтів – у Стрийській міській лікарні,

127 пацієнтів – у 8-ій міській лікарні (Львів),

109 пацієнтів – у Стебницькій міській лікарні,

94 пацієнти – у Новояворівській райлікарні№1 імені Юрія Липи,

90 пацієнтів – у 1-ій міській лікарні (Львів),

73 пацієнти – у Рудківській лікарні,

68 пацієнтів – у Кам’янка-Бузькій центральній райлікарні,

67 пацієнтів – у Жовківській центральній райлікарні,

65 пацієнтів – у Сокальській центральній райлікарні,

62 пацієнти – у Пустомитівській центральній райлікарні,

54 пацієнти – у Жидачівській центральній райлікарні,

54 пацієнти – у Перемишлянській центральній райлікарні,

52 пацієнти – у 5-ій міській лікарні (Львів),

50 пацієнтів – у Львівській обласній клінічній лікарні,

40 пацієнтів – у Самбірській центральній райлікарні,

39 пацієнтів – у Буській центральній райлікарні,

16 пацієнтів – 1-му пологовому будинку (Львів),

14 пацієнтів – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».

Мешканців Львівщини закликають обов’язково вдягати маски, дотримуватись соціальної дистанції, ретельно мити руки та при можливості уникати масового скупчення людей! Поширення коронавірусу залежить від кожного з нас!

Зазначимо, що Перемишлянська центральна райлікарня та 5-та міська лікарня Львова почали приймати хворих на коронавірус із 28 жовтня. Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад.

Як писав Львівський портал, станом на кінець жовтня лікарні Львівської області були на 57% заповнені хворими на COVID-19. Загалом у стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Щодо лікарень Львова, то у міській раді звітують про 300 точок доступу до кисню.

Нагадаємо, коронавірусом на Львівщині заразились 31 134 мешканці. За останню добу одужали більше людей, ніж захворіли.

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