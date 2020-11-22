COVID на Львівщині: оперативна інформація

На Львівщині станом на ранок 22 листопада підтверджено 40 879 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема, за минулу добу COVID-19 діагностовано у 463 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 40 879 осіб. Водночас 1 140 людей померли (+7 за минулу добу), 26 398 пацієнтів одужало (+136 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 2005 ПЛР-тестів, з них 463 – позитивні. Серед них львів`ян – 138. Залишку проб у холодильнику нема.

Реклама партнерів

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 97 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 88 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 265 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 98 пацієнтів, у 4-тій лікарні – 3 пацієнти, у міському пологовому будинку – 18 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Також додамо, що з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та транспорті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.