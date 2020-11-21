Віднині українців можуть штрафувати за неносіння масок

В Україні сьогодні, 21 листопада, набувають чинності штрафи за неносіння масок у громадських закладах та транспорті. Про це повідомляє Львівський портал.

Власне ЗУ № 1000-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 20 листопада був опублікований у «Голосі України». Він набуває чинності з наступного дня після публікування.

Тобто, тепер за неносіння масок українці можуть отримати штрафи від 170 до 255 грн.

Реклама партнерів

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – мовиться у законі.

Як відомо, 6 листопада Верховна Рада прийняла рішення про штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. Маска повинна закривати ніс і рот, виготовлена вона може бути самостійно. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

Загалом в Україні на коронавірус вже захворіло 612 665 осіб. В уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня.