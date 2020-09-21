Рекультивація Грибовицького полігону: ЛКП «Зелене місто» отримало дозвіл на початок робіт

ЛКП «Зелене місто» отримало дозвіл на початок будівельних робіт із рекультивації Грибовицького полігону ТПВ. Відповідний документ надала державна архітектурно-будівельна інспекція України. Зазначається, що роботи триватимуть майже два роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, підрядник «J/V GOKSIN INSAAT HAYAT GROUP» повинен найближчим часом приступити до початку будівельних робіт із рекультивації Грибовицького полігону ТПВ. Передбачається, що ці роботи триватимуть майже два роки.

Директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко розповів, що саме повинен виконати підрядник.

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«Підрядник повинен облаштувати бічні схили мас відходів. Також проєктом передбачено зробити остаточний купол із відпрацьованої маси відходів. Разом із тим підрядник має встановити технічний і остаточний шар покриття на виположених схилах. Крім того, будуть вжиті заходи для осушення фільтрату в основі маси відходів, забезпечено правильне управління поверхневим стоком зі сміттєзвалища та його ефективне відведення від маси відходів», – зазначив директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

Нагадаємо, Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій.

Весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка зворотного осмосу, тобто очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація. Підготовчі роботи завершились, на місце привезли станції для очистки фільтратів, а станом на кінець січня цього року на полігоні розпочали дегазацію.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Втім результатів досі немає. Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати. Про відтермінування робіт не так давно заговорив і очільник ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом комплексу на Пластовій.

Як писав Львівський портал, нещодавно Держекоінспекція через суд домоглася, аби ЛКП «Збиранка», яке утримує Грибовицьке сміттєзвалище, сплатило більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі, яке зафіксували ще у 2016 році.

Зазначимо, що наприкінці травня міськрада Львова заявляла, що успішно очищає територію Грибовицького звалища від інфільтратів, а відтак – полігон більше не забруднює навколишні землі і повітря.

Проте тоді Держекоінспекція також стверджувала протилежне: результати досліджень, проведених протягом І півріччя 2020 року, показали, що сміттєзвалище продовжує забруднювати землі. Перевищення зафіксували за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк.

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