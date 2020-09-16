Патріарх Філарет одужав від коронавірусу

Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який означає, що він одужав від хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Української православної церкви Київського патріархату.

«Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано. Його Святість почуває себе добре, виписаний з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській Патріархії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом патріарх Філарет буде звершувати богослужіння.

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Як повідомляв Львівський портал, про те, що у Філарета виявили COVID-19, стало відомо 4 вересня.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Її очолив Митрополит Епіфаній. Після цього фактично й розпочалось протистояння з боку Філарета. Торік навесні Філарет заявив, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

Згодом Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України і оголосив, що сам хоче керувати ПЦУ, натомість Митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Української православної церкви за кордоном.

Своєю чергою Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності. Тож це неможливо. Після цього Філарет заявив, що не приймає Томос.

Наприкінці 2019-го Митрополит Епіфаній заявивши, що за спиною патріарха Філарета стоять проросійські сили. Також ПЦУ закликала його не підривати єдність церкви.

А нещодавно Філарет потрапив у скандал, заявивши, що причиною коронавірусу є геї та лесбіянки.

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