У ПЦУ закликали Філарета припинити підрив єдності церкви

Православна церква України називає юридично нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня і закликає його схаменутися. Про це йдеться в заяві ПЦУ, яку має в розпорядженні «Українська правда».

«Інформуємо, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з ПЦУ якусь нову структуру, привласнивши їй назву патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольского правила», – йдеться в документі.

У ПЦУ наголошують, що такі збори в жодному разі не можуть бути визнані помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними і юридичних наслідків та не підлягають виконанню.

«Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і українського народу», – йдеться також у документі.

Окремо наголошується, що тим кандидатам у єпископи, які захочуть висвятитись у Філарета зараз, потім категорично відмовлятимуть у прийнятті до єпископату ПЦУ.

Повідомляється, що на найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, «пов’язані з подіями, що відбулися».

Зазначимо, що сьогодні так званий помісний «собор Української православної церкви Київського патріархату» постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України.

Нагадаємо, раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилав єпископам ПЦУ запрошення на «собор Української православної церкви Київського патріархату». Своєю чергою, Православна церква України зазначила, «собор», на який почесний патріарх Православної церкви України Філарет запрошує єпископів ПЦУ, не може бути Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату з кількох причин.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

А митрополит Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

Нагадаємо, українські церкви об’єдналися у єдину Православну Церкву України 15 грудня 2018 року, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати ПЦУ, але окремі парафії, особливо на заході країни, переходять до Об’єднаної української церкви.

5 січня 2019 року у Стамбулі підписали Томос про автокефалію української церкви, а 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.