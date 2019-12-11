За спиною Філарета стоять проросійські сили, – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній вважає, що за спиною почесного патріарха ПЦУ Філарета стоять проросійські сили, а він цього, можливо, не усвідомлює. Про це він заявив у інтерв’ю УП.

«На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене», – сказав він.

Епіфаній повторив, що, на його думку, Філарет, можливо, цього не розуміє. Він нагадав, що проти ПЦУ проводились проплачені проросійськими силами мітинги.

«Один із них на Софійській площі – зібрали один і той самий мітинг спочатку на підтримку «112 каналу», здається, а потім «на захист» Героя України патріарха Філарета. Тут реально видно, що є зовнішнє втручання у ці справи», – зазначив він.

При цьому Епіфаній зазначив, що почесний патріарх Філарет залишається в складі Православної церкви України, його місце на Синоді очікує на його повернення, але він самоізолювався в складі ПЦУ.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і тодішній президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

При цьому почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що не приймає Томос.

На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

А митрополит Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності. Тож це неможливо.