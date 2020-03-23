Філарет вважає, що причиною коронавірусу є геї та лесбіянки

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби. Про це він заявив під час програми «4esno з Ташею Трофимовою» на 4 каналі, пише УП.

«Епідемія – це є покарання Боже за гріхи людей. А ми думаємо, як визволитися від цієї епідемії, і правильно роблять уряди всіх держав, в тому числі нашої, що вживають заходи застереження. Але причина коронавірусу – це гріховність людства. В чому особливість гріха полягає? Відкрито добро не захищають, а захищають зло, і не тільки захищають, а його розповсюджують. Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби», – сказав Філарет.

На запитання, яких заходів особисто він вживає для захисту від коронавірусу, Філарет відповів, що забезпечує свою безпеку вірою.

«Вірю, що Господь не допустить, щоб я захворів, тому що я повинен служити церкві», – пояснив він.

За словами патріарха, церква вживає рекомендованих урядом заходів проти розповсюдження коронавірусу, в тому числі не рекомендує цілувати ікони і хрести. Однак про заборону причастя не йдеться.

«А заборонити таїнство причастя ми не можемо. Бо зараз навколо цього іде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложечки. Я ставлю питання – ви вірите, що це є кров Ісуса Христа і тіло Христове? Якщо ви не вірите, то ви не причащаєтесь. А якщо ви вірите, що це є тіло, реальне тіло Христове і Його кров, то хіба від Христа, від Його тіла і крові, можна отримати ці віруси? Неможливо, тому що тіло і кров є життям, і від життя ви не можете отримати хворобу. А хто не вірить в це, нехай не причащається. А хто вірить, той ніколи не захворіє. І ніхто ніколи в історії від причастя тіла і крові не захворював і не помирав», – наголосив Філарет.

Як писав Львівський портал, 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Її очолив Митрополит Епіфаній.

Однак торік навесні Філарет заявив, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

Згодом Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України і оголосив, що сам хоче керувати ПЦУ, натомість Митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Української православної церкви за кордоном.

Своєю чергою Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності. Тож це неможливо. Після цього Філарет заявив, що не приймає Томос.

Наприкінці 2019-го Митрополит Епіфаній заявиви, що за спиною патріарха Філарета стоять проросійські сили. Також ПЦУ закликала його не підривати єдність церкви.