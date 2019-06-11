Філарет каже, що не приймає Томос, бо не був ознайомлений із його змістом

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не приймає Томос, оскільки до отримання не був ознайомлений з його змістом. Про це він заявив на форумі української інтелігенції, передає «Громадське».

«Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали.

Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу.

Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?», – заявив Філарет.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.

Своєю чергою глава ПЦУ Епіфаній вважає, повернення Української православної церкви до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.