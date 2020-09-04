Патріарх Філарет захворів на COVID-19

Святійший патріарх Філарет захворів на коронавірус і перебуває у лікарні. Про це у Twitter повідомила Українська православна церкви Київського патріархату, передає Львівський портал.

Зараз патріарх Філарет перебуває у задовільному стані. Зазначимо, що йому 91 рік.

«Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний», – йдеться в повідомленні.

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Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний. Просимо святих молитов за здоров’я та одужання Патріарха Філарета. pic.twitter.com/kQO6DNxdIK — Українська Православна Церква Київський Патріархат (@Cerkva_Info) September 4, 2020

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок п’ятниці, 4 вересня, в Україні зафіксовано 130 951 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2 723 нових хворих – це новий антирекорд кількості виявили хворих протягом дня.

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