Ще один рекорд: за добу до лікарень потрапили 463 хворих на COVID-19

За минулу добу, 18 серпня, в Україні, окрім рекордної кількості нових виявлених випадків коронавірусу (1 967), до лікарень також госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19 – 463. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Зазначимо, що за минулу добу захворіло 1967 осіб, що стало абсолютним антирекордом, з них 121 дитина та 105 медпрацівників. Госпіталізовано 463 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 28 летальних випадків, одужали 812 осіб.

«Усі можливості медицини працюють зараз на надання допомоги хворим на COVID-19, але дуже важливо, щоб ми запобігали цьому захворюванню. Це можливо досягнути тільки одним способом – дотримуватися правил, які ми встановили», – цитує міністра hromadske.

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Зазначимо, на Львівщині станом на ранок середи, 19 серпня, на Львівщині лабораторно підтверджено 12 448 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 188 нових хворих.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.