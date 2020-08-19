1967 нових випадків: в Україні – коронавірусний антирекорд

Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні коронавірусну інфекцію підтвердили у 96 403 людей. За останню добу COVID-19 підтвердили 1967 особам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9 год. ранку 19 серпня в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявили ще 1967 нових випадків. Від ускладнень COVID-19 померло 2144 осіб (+28 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 49 737 пацієнтам (+812 за останню добу).Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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Львівська область — 12 448 випадків;

м. Київ — 10 945 випадків;

Чернівецька область — 8108 випадків;

Рівненська область — 7953 випадки;

Івано-Франківська область — 7122 випадки;

Закарпатська область — 6552 випадки;

Харківська область — 6607 випадків;

Одеська область — 5281 випадок;

Волинська область — 4878 випадків;

Київська область — 4685 випадків;

Тернопільська область — 4001 випадок;

Вінницька область — 3323 випадки;

Житомирська область — 2536 випадків;

Дніпропетровська область — 1816 випадків;

Хмельницька область — 1678 випадків;

Чернігівська область — 1278 випадків$

Черкаська область — 1175 випадків;

Запорізька область — 1179 випадків;

Донецька область — 1122 випадки;

Сумська область — 1023 випадки;

Миколаївська область — 857 випадків;

Кіровоградська область — 748 випадків;

Полтавська область — 582 випадки;

Херсонська область — 312 випадків;

Луганська область — 194 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на Львівщині станом на ранок середи, 19 серпня, на Львівщині лабораторно підтверджено 12 448 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 188 нових хворих.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.