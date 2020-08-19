Коронавірус на Львівщині підтвердили у ще 188 людей

Станом на ранок середи, 19 серпня, на Львівщині лабораторно підтверджено 12448 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 188 нових хворих. Про це інформує спільнота Львівської міськради «ЛьвівVSкоронавірус».

За вчорашню добу лабораторні центри Львова провели 1658 ПЛР-тестів, з яких 188 виявилися позитивними. Серед нових хворих 72 – мешканці Львова.

Загалом на Львівщині 12448 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померло 338 людей (+1 людина за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 3450 мешканцям Львівщини (+105 за останню добу).

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Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської ОДА нові випадки виявили у:

Бродівський район – 1: Лучківці – 1; Буський район – 2: Буськ – 1, Красне – 1;

Городоцький район – 7: Городок – 4, Заверешиця – 1, Суховоля – 2;

Дрогобицький район – 37: Борислав – 9, Волоща – 1, Грушів – 1, Доброгостів – 1, Довге – 1, Залужани – 2, Раневичі – 2, Рихтичі – 1, Дрогобич – 17, Трускавець – 2;

Жидачівський район – 4: Бережниця – 1, Гніздичів – 1, Жирова – 1, Пчани – 1;

Жовкiвський район – 5: Гійче – 1, Дубляни – 3, Жовква – 1;

Золочівський район – 9: Жуків – 1, Золочів – 6, Красносільці – 1, Хомець – 1; Брюховичі – 1, Львів – 69, Рудне – 2;

Миколаївський район – 11: Демня – 1, Держів – 1, Дроговиж – 1, Криниця – 1, Миколаїв – 5, Рудники – 1, Новий Розділ – 1;

Мостиський район – 1: Aрламівська Воля – 1;

Перемишлянський район – 4: Бібрка – 2, Виписки – 1, Малі Ланки – 1;

Пустомитівський район – 10: Борщовичі – 1, Верхня Білка – 1, Муроване – 1, Оброшине – 1, Підгірне – 2, Пустомити – 1, Сокільники – 1, Ставчани – 1, Ямпіль – 1;

Радехівський район – 2: Пиратин – 1, Радехів – 1; Самбірський район – 4: Самбір – 1, Бабина – 1, Бісковичі – 1, Дубляни – 1;

Cокальський район – 1: Сокаль – 1;

Старосамбірський район – 2: Бусовисько – 1, Стара Ciль – 1;

Стрийський район – 9: Стрий – 5, Верхня Лукавиця – 1, Добряни – 1, Райлів – 1, Угерсько – 1;

Турківський район – 2: Нижня Яблунька – 1, Турка – 1;

Яворівський район – 5: Лелехівка – 1, Наконечне Перше – 1, Новояворівськ – 2, Шкло – 1.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.