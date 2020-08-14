Самбір – у «червоній зоні» карантину: що це означає

Із 17 серпня вся Львівська область опиниться у «помаранчевій зоні» карантину, лише Самбір – у «червоній». Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу 14 серпня пояснив, які обмеження чекають місто, яке віднесли до територій із найвищим рівнем епідемічної небезпеки.

«Обмеження у Самборі стосуватимуться проведення культурних заходів, закриття фітнес-центрів, спортклубів, ТРЦ. Окрім цього, буде обмежено роботу магазинної мережі, окрім магазинів, які забезпечують життєдіяльність населення (продуктові). А транспорт, який курсуватиме через Самбір, працюватиме лише на висадку пасажирів», – розповів посадовець.

При цьому Орест Чемерис наголосив, що рішення Державної комісії з питань ТЕБ є обов’язковими до виконання протягом 14 днів, наступне прийматиметься вже через два тижні. За дотриманням усіх обмежень мають слідкувати Нацполіція та Держпродспоживслужба.

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Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Нещодавно в Україні вирішили зменшити кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер їх є три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

Відтак 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Загалом на Львівщині станом на ранок 14 серпня підтверджено 11658 випадків інфікування коронавірусом.