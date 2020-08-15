Дві фури з львівським сміттям впіймали біля Житомира

Під Житомиром 15 серпня поліція затримала дві фури з львівським сміттям. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Житомирській області.

Вантажівки зі сміттям виявили поблизу с. Ліщина у Житомирському районі.

Про припарковані за селом вантажівки, з яких текла рідина з характерним запахом, до Житомирського відділення поліції уранці 15 серпня повідомили подорожні.

На місце події виїхали поліцейські сектору реагування, а згодом і працівники слідчо-оперативної групи районного відділення.

Під час перевірки водії, жителі Львівщини, надали правоохоронцям документи на вантаж, достовірність яких викликала підозру, оскільки містили ознаки підробки. За наявними накладними, у фурах зі Львова до Київщини перевозилась вторинна сировина.

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські, які фіксують усі обставини. Попередня правова кваліфікація події – ст.358 (підроблення документів) ККУ.

Раніше правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова, а на Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям. Крім цього наприкінці липня поліція виявила на Рівненщині 14 тонн вивантаженого сміття зі Львова. Вже у серпні правоохоронці виявили факт незаконного вивезення сміття зі Львова у Вінницьку область.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

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