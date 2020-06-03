Поліція затримала на полігоні у Київській області три вантажівки з львівським сміттям

На Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Так, днями до поліції надійшла інформація від небайдужих громадян про те, що в поблизу с. Великі Єрчики на території сміттєзвалища перебувають 3 вантажівки зі сміттям.

«На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції, яка зафіксувала факт перебування вантажівок на полігоні твердих побутових відходів без відповідних документів та дозволів», – інформують правоохоронні органи.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (самоуправство) ККУ.

Водночас у Львівській міській раді наголосили, що розслідування, яке триває, покаже, чи було порушення законодавства.

«Якщо уважно проаналізувати інформацію, то вантажівки затримано не десь-інде, з порушеннями, а на полігоні ТПВ. Перевізник підтвердив, що у них є легальні договори з контрагентом, який здійснює вивезення сміття за межі Львівської області, а у контрагента – з полігоном. Львівська міська рада продовжує розбиратися у цій ситуації. Нам відомо, що машини наразі заарештовані, поліція проводить розслідування. За результатами цього розслідування буде прийнято остаточне рішення, чи було порушення законодавства», – сказав заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

Нещодавно Львівський портал інформував про те, що правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.