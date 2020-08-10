Подорожі львівського сміття: ТПВ зі Львова незаконно возили на Вінниччину

У неділю, 9 серпня, правоохоронці виявили факт незаконного вивезення сміття зі Львова у Вінницьку область. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зокрема, правоохоронці під час огляду приватної земельної ділянки у Вінницькій області, виявили факти незаконного перевезення, скидання, зберігання та захоронення сміття, яке вивозили зі Львова.

Встановлено, що перевезенням твердих побутових відходів займаються підприємці, які працюють на договірних умовах. Відтак правоохоронці виявили та вилучили п’ять вантажних автомобілів, якими перевозилось сміття та трактор, за допомогою якого проводилось його захоронення. Встановлено, що до незаконного перевезення відходів зі Львова причетні п’ятеро мешканців Пустомитівського та Золочівського районів віком від 26 до 55 років.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Раніше правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова, а на Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям. Крім цього наприкінці липня поліція виявила на Рівненщині 14 тонн вивантаженого сміття зі Львова.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

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Фото: Нацполіція Львівщини