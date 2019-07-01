Львівська ОДА повернула Садовому «сміттєві повноваження»

Віднині завершується дія «сміттєвого меморандуму», який був укладений між Львівською ОДА та Львівською міською радою два роки тому. Тепер управлінням твердими побутовими відходами у Львові знову займається місто. Про це журналістам сьогодні, 1 липня, повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, передає кореспондент Львівського порталу.

«Із сьогоднішнього числа місто офіційно повністю перейняло на себе повноваження з вивезення ТПВ. Ми лише контролюватимемо, щоб не було несанкціонованих викидів сміття на території Львівської області та за межами, і щоб дійсно ця система, яку ми налагодили, працювала ефективно. Станом на сьогодні усі перевізники мають укладені угоди з полігонами, налагоджені їхні маршрути, об’єми сміття, яке вивозиться у межах області і за її межами. Тепер місто Львів повинне самостійно продовжувати цю роботу», – сказав посадовець.

Ці угоди, за його словами, довгострокові і не обмежені якимись терміном.

Також Назарій Романчук висловив сподівання, що у зв’язку з цим не буде ніяких сміттєвих колапсів. Хоча водночас додав, що не може цього гарантувати.

«Ще раз повторюю, що ми передали Львову повністю налагоджену систему вивезення відходів. Якщо місто буде ефективно працювати, зокрема з органами місцевого самоврядування, на балансі яких перебувають полігони, то, я думаю, сміттєвого колапсу не буде. Але, на жаль, гарантувати цього я не можу», – пояснив він.

Нагадаємо, ще у 2017 році міська рада Львова передала повноваження управління твердими побутовими відходами та усіма пов’язаними із цим питаннями Львівській ОДА. Договір уклали до 30.06.2019.

Навесні 2019 року у Львівській обласні раді грозилися достроково розірвати ці домовленості і припинити опіку Львівської ОДА над львівським сміттям із 1 квітня 2019 року, а не з початку липня, як це попередньо було передбачено у «сміттєвому меморандумі». Однак 12 березня під час сесійного засідання таки вирішили зняти це питання з порядку денного.

Також додамо, що раніше у інтерв’ю Львівського порталу з Назарієм Романчуком він сказав, що має сумніви, що місто справиться з вивозом сміття після передачі «сміттєвих повноважень».

«Не бачу від міста реальних кроків, крім слів. І видимість, що вони починають будувати завод, – це, як на мене, поверхнева річ, яка насправді не наповнена змістом і практичними кроками», – наголосив він.