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На Рівненщині виявили 14 тонн вивантаженого сміття зі Львова

Соломія Головіна

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На Рівненщині 30 липня виявили понад 14 тонн вивантаженого львівського сміття. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

 

Очевидцями того, як вантажівка із побутовим непотребом курсує на сміттєзвалище у напрямку села Жадківка Корецького району Рівненщини, стали вчора, 30 липня, працівники комунальної служби. Про це одразу повідомили до поліції.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля MAN із причепом, 27-річний житель міста Бориспіль, вивантажив орієнтовно 14,5 тонн сміття. Із його слів, віз побутові відходи зі Львова та мав доставити їх у Київську область, але йому «порадили зекономити» і скинути сміття у Корецькому районі. Утім, будь-яких документів на перевезення вантажу у нього не було.

Автомобіль помістили на територію Корецького відділення поліції. Вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.

Як з’ясували поліцейські, транспортний засіб із київською реєстрацією належить іншій фізичній особі – приватному підприємцю.

За фактом забруднення земель слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 239 ККУ та встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вчиненого злочину.

Раніше правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова, а на Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

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