Правоохоронці викрили «сміттєву схему»: як дерибанили гроші на вивезенні ТПВ зі Львова

Правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні твердих побутових відходів зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, зловмисники за сприяння посадових осіб підприємств, які здійснюють вивіз сміття, організували схему розкрадання бюджетних коштів. Вони підробляли документи, вказуючи, що тверді побутові відходи перевозяться на сміттєзвалища Київської, Житомирської та інших областей, при цьому завищуючи вартість вивезення. Однак поліцейські встановили, що вивезені зі Львова відходи незаконно захоронювались на Львівщині.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Київської та Івано-Франківської областей – у місцях роботи та проживання зловмисників, а також незаконного захоронення твердих побутових відходів.

Своєю чергою прокурорка Львівщини Ірина Діденко на своїй сторінці у Facebook написала:

«За версією слідства на території Львівської області відсутні можливості для захоронення чи потужності для переробки всього обсягу львівського сміття. Відповідно, з бюджету міста минулоріч виділено близько 300 млн грн додаткових коштів на вивезення твердих побутових відходів за межі регіону. Цьогоріч вже освоєно близько 70 млн грн. Міська рада уклала низку договорів зі суб’єктами підприємницької діяльності, які щодня здійснювали збір та вивіз сміття з міста. Це понад 15 вантажівок в день. Згідно прописаних у договорі умов, сміття мало вивозитись на офіційні полігони твердих побутових відходів на території центральних областей України. А відтак, всі видатки з місцевого бюджету обраховувались виходячи зі значної відстані перевезення та офіційності збереження і утилізації. Насправді ж сміття заїхало не так далеко й офіційно…».

Вона зазначила, що частина сміття, яке згідно документів, мало бути вивезене до міста Тетіїв Київської області, закопувалась на державних землях сільськогосподарського призначення в Жидачівському районі Львівської області (5 км від міста Жидачів).

Наразі на цій ділянці триває огляд, зокрема, спеціалістами-екологами, з метою встановлення уже спричинених наслідків, пов’язаних із забрудненням земель та навколишнього середовища.

Також Ірина Діденко додала, що інша частина вночі з дотриманням умов конспірації вантажівками з вимкненими фарами під контролем осіб з числа місцевого криміналітету вивозилася до м. Коростень Житомирської області. Сьогодні вночі викрито 17 таких вантажівок, огляд яких триває.

Прокурорка Львівщини наголосила, що наразі зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру керівнику комунального підприємства Жидачівського району за ст.239 ККУ (забруднення або псування земель).

«Окрім цього, тривають основні слідчі дії (23 обшуки в перевізників, фірмах що надають послуги з вивезення і утилізації, а також міськраді). Під час слідства ще підлягають з’ясуванню питання обрахування сум зайво витрачених бюджетних коштів на перевезення сміття (збитків), встановлення всіх причетних осіб до привласнення бюджетних коштів та забруднення земель й природи Львівщини», – наголосила вона.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля) ККУ. Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Додамо, що випадки підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова.

Фото: поліція Львівщини, Facebook/Ірина Діденко