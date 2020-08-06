Міністр охорони здоров’я більше не хоче кадрових змін у ЛОДА через COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що у профільному департаменті Львівської ОДА вже виправили «провальні питання» щодо коронавірусу. Про це він заявив у четвер, 6 серпня, під час візиту до Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Ще наприкінці червня Максим Степанов приїжджав на Львівщину з робочим візитом, адже область стала антилідером за рівнем захворюваності на коронавірус. Майже через місяць він заявив, що Мінохорони здоров’я ініціює кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, бо воно не виправило помилки, на які було вказано під час приїзду.

У четвер, 6 серпня, у межах чергової поїздки до Львова Максим Степанов відзначив, що у ЛОДА виправили «провальні питання», які стосувались COVID-19. Відтак виходить, що анонсованих міністерством кадрових змін у департаменті охорони здоров’я наразі не буде.

«У нас була достатньо жорстка розмова з директором департаменту, думаю, він цього не приховує. Ми також говорили з головою ЛОДА про певні провальні питання (щодо коронавірусу, – ред.), які були у Львівській області. Тобто ситуація була виправлена. Наприклад, щодо кількості тестувань, проведення епідрозслідувань чи маршрутизації пацієнтів у лікарню… Ситуація щодо кількості тестувань поліпшилась, ми все жорстко моніторимо», – сказав очільник МОЗ.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Зараз COVID-19 підхопили 10 420 мешканців, а це – сьома частина з-поміж усіх хворих в Україні. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19. Із такими показниками Львівщина то підпадає під критерії послаблення карантину, введені МОЗ, то – ні.

Водночас у ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Як писав Львівський портал, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» увійшли: Львів, Миколаївський район, Перемишлянський район та Пустомитівський район. Проте Львів не ввів усіх обмежень, які передбачає «помаранчева» зона. Що заборонено у місті, читайте за цим посиланням.

До «жовтої» зони віднесли: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області належать до «зеленої» зони.

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