На Львівщині досі немає умов для послаблення карантину, – МОЗ

Станом на неділю, 26 липня, Львівщина досі не відповідає показникам, які МОЗ розробило для послаблення карантину. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 26 липня критеріям послаблення карантинних обмежень в Україні не відповідають 9 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області.

Так, на Львівщині зараз мінімально перевищений один показник із чотирьох: відсоток виявлення хворих на коронавірус зараз становить 11,05% при нормі менше 11%.

Зазначимо, що Львівська область знову не відповідає нормам послаблення карантину МОЗ щонайменше тиждень. Так, станом на 20 липня на Львівщині перевищували два показники із чотирьох: відсоток виявлення нових хворих на коронавірус – 12,61% (норма – менше 11%) та динаміка зростання захворюваності – 50,78% (норма – менше 10%).

Рішення про посилення чи послаблення карантину в регіонах приймають виключно обласні комісії ТЕБ і НС, зважаючи на ситуацію із захворюваністю. Як кажуть у МОЗ, зважаючи на стан із COVID-19 на Львівщині, обласна комісія ТЕБ і НС повинна збиратися кожні 3 дні і вирішувати, чи посилювати протиепідемічні заходи, чи ні.

Нагадаємо, Львівщина почала поетапне послаблення карантину з 7 липня. Відтоді обласна комісія ТЕБ і НС дозволила відновити роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів, а також масові релігійні заходи.

На наступний день після перших послаблень у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Натомість у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Зараз у Львові та області знову працюють дитячі садочки, інклюзивно-ресурсні центри, туристичні бази відпочинку, заклади культури (крім театрів і кінотеатрів). Водночас 17 липня міська комісія ТЕБ і НС, незважаючи на рішення області, таки дозволила у Львові відкритись театрам і кінотеатрам.

Нещодавно у Львові дозволили проводити масові заходи, але з дотриманням низки умов.

Як писав Львівський портал, Львівщина є лідером за рівнем захворюваності: тут коронавірусом заразились 8832 мешканці.

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