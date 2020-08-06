В Україні – новий коронавірусний антирекорд

В Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд з кількості захворілих на добу. Ще 31 особа померла від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідоми у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на ранок четверга, 06 серпня в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР.

Водночас за минулу добу одужало 997 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 10 420 випадків; м. Київ — 8992 випадки; Рівненська область — 6538 випадків; Чернівецька область — 6383 випадки; Закарпатська область — 5539 випадків; Івано-Франківська область — 5295 випадків; Харківська область — 4381 випадок; Волинська область — 4108 випадків; Київська область — 3980 випадків; Одеська область — 3748 випадків; Тернопільська область — 3177 випадків; Вінницька область — 2898 випадків; Житомирська область — 2036 випадків; Дніпропетровська область — 1492 випадки; Хмельницька область — 1257 випадків; Черкаська область — 969 випадків; Донецька область — 941 випадок; Чернігівська область — 937 випадків; Запорізька область — 890 випадків; Кіровоградська область — 713 випадків; Миколаївська область — 666 випадків; Сумська область — 594 випадки; Полтавська область — 477 випадків; Херсонська область — 242 випадки; Луганська область — 135 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 06 серпня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 1805 нових повідомлень про підозру на COVID-19.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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