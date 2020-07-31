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Львівщину поділили на зони карантину: що це означає

Ольга Денисяка

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Україну поділили чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону .

До «червоної» зони не увійшов жоден населений пункт Львівської області.

До «помаранчевої» потрапили:

  • Львів;
  • Миколаївський район;
  • Перемишлянський район;
  • Пустомитівський район.

До «жовтої» зони належать:

  • Жовківський район;
  • Яворівський район;
  • Кам’яно-бузький район.

Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони.

Відтак з 3 серпня в районах, що увійшли «помаранчевої» зони забороняється:

  • діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);
  • діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
  • прийом нових змін в дитячі табори;
  • обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість в районах, що входять до «зеленої» зони є такі обов’язкові вимоги: не можна заходити у громадські будівлі та транспорт без маски на обличчі, під час масових заходів повинна бути одна людина на 5 квадратних метрів, кінотеатри повинні бути заповнені на 50, а пасажирів в транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях.

«Жовта» зона не дуже відрізняється від «зеленої» за обмеженнями, але у цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

 

Загалом Україну поділили так:

У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

У «помаранчеву» зону увійшли міста Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині, а також:

  • Луцький та Любешівський райони Волинської області,
  • Тисьменицький район Івано-Франківської області,
  • Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,
  • Бучацький район Тернопільської області.

У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також:

  • Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,
  • Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,
  • Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
  • Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,
  • Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,
  • Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області,
  • Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
  • Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Уся інша територія України потрапила у «зелену» зону.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні за минулу добу зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу. Ще 20 осіб померли від COVID-19. Загальна кількість хворих становить 69 884 осіб.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9526 людей, за останню добу виявили 147 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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