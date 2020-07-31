Львівщину поділили на зони карантину: що це означає

Україну поділили чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону .

До «червоної» зони не увійшов жоден населений пункт Львівської області.

До «помаранчевої» потрапили:

Львів;

Миколаївський район;

Перемишлянський район;

Пустомитівський район.

До «жовтої» зони належать:

Жовківський район;

Яворівський район;

Кам’яно-бузький район.

Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони.

Відтак з 3 серпня в районах, що увійшли «помаранчевої» зони забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

(хостели, турбази, окрім готелів); діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

(ресторанів у нічний час); планові госпіталізації в лікарнях;

в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури ;

; прийом нових змін в дитячі табори ;

; обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість в районах, що входять до «зеленої» зони є такі обов’язкові вимоги: не можна заходити у громадські будівлі та транспорт без маски на обличчі, під час масових заходів повинна бути одна людина на 5 квадратних метрів, кінотеатри повинні бути заповнені на 50, а пасажирів в транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях.

«Жовта» зона не дуже відрізняється від «зеленої» за обмеженнями, але у цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

Загалом Україну поділили так:

У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

У «помаранчеву» зону увійшли міста Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині, а також:

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Тисьменицький район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,

Бучацький район Тернопільської області.

У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також:

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,

Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,

Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,

Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Уся інша територія України потрапила у «зелену» зону.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні за минулу добу зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу. Ще 20 осіб померли від COVID-19. Загальна кількість хворих становить 69 884 осіб.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9526 людей, за останню добу виявили 147 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.