Львівщину поділили на зони карантину: що це означає

Україну поділили чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону .
До «червоної» зони не увійшов жоден населений пункт Львівської області.
До «помаранчевої» потрапили:
- Львів;
- Миколаївський район;
- Перемишлянський район;
- Пустомитівський район.
До «жовтої» зони належать:
- Жовківський район;
- Яворівський район;
- Кам’яно-бузький район.
Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони.
Відтак з 3 серпня в районах, що увійшли «помаранчевої» зони забороняється:
- діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);
- діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);
- планові госпіталізації в лікарнях;
- спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
- прийом нових змін в дитячі табори;
- обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);
Натомість в районах, що входять до «зеленої» зони є такі обов’язкові вимоги: не можна заходити у громадські будівлі та транспорт без маски на обличчі, під час масових заходів повинна бути одна людина на 5 квадратних метрів, кінотеатри повинні бути заповнені на 50, а пасажирів в транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях.
«Жовта» зона не дуже відрізняється від «зеленої» за обмеженнями, але у цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.
Загалом Україну поділили так:
У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
У «помаранчеву» зону увійшли міста Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині, а також:
- Луцький та Любешівський райони Волинської області,
- Тисьменицький район Івано-Франківської області,
- Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,
- Бучацький район Тернопільської області.
У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також:
- Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,
- Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,
- Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,
- Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,
- Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області,
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Уся інша територія України потрапила у «зелену» зону.
Як повідомляв Львівський портал, в Україні за минулу добу зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу. Ще 20 осіб померли від COVID-19. Загальна кількість хворих становить 69 884 осіб.
Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9526 людей, за останню добу виявили 147 нових хворих.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.
Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.
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Ольга Денисяка