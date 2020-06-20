Львівщину проінспектує міністр охорони здоров’я

На Львівщину приїде міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Причиною робочого візиту є те, що область – один із лідерів захворюваності на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

У відомстві зазначають, що про намір поїхати на Львівщину Максим Степанов розповів президенту Володимиру Зеленському під час селекторної нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Крім Львівської області, очільник МОЗ планує навідатися і на Закарпаття, яке є абсолютним антилідером COVID-19 в Україні.

Коли саме Максим Степанов завітає на Львівщину, наразі не уточняють.

«Міністр охорони здоров’я Максим Степанов планує відвідати Львівську та Закарпатську області. Ці регіони – серед лідерів за кількістю інфікованих. Міністр зазначив, що ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

За офіційними даними, коронавірусом заразились 3679 мешканців Львівщини. За останню добу – плюс 142 нових хворих.

Нагадаємо, Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Як писав Львівський портал, уряд нещодавно заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19. Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Із оновленими правилами карантину можна ознайомитися за цим посиланням.

Станом на 20 червня коронавірусом в Україні заразилися 35 825 людей. За останню добу виявили 841 нового хворого. Львівщина – у трійці лідерів зі рівнем захворюваності.