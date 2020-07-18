ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ вимагає кадрових змін у Львівській ОДА

Андрій Котенський

|

Міністерство охорони здоров’я України ініціює кадрові зміни у Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, оскільки там не виправили помилки, на які вказувало міністерство. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 18 липня, передає Громадське.

 

Степанов нагадав, що близько місяця тому він відвідував Львівську область, яка довгий час лідирує серед регіонів за кількістю нових випадків коронавірусу.

«У нас була жорстка конструктивна розмова по всіх проблемних питаннях. Були поставлені відповідні завдання щодо виправлення ситуації, був даний відповідний термін», — пригадав Степанов.

Він каже, що по закінченню цього терміну відправив туди відповідну комісію МОЗ, яку очолив один з керівників структурного підрозділу.

«Вони повернулися, показали мені результати перевірки. Зараз готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області. Можу сказати, що багато чого не просто не було виправлено, а навіть не звернули увагу на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей вже безпосередньо керівництвом Львівської ОДА», — наголосив міністр.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...