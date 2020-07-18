МОЗ вимагає кадрових змін у Львівській ОДА

Міністерство охорони здоров’я України ініціює кадрові зміни у Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, оскільки там не виправили помилки, на які вказувало міністерство. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 18 липня, передає Громадське.

Степанов нагадав, що близько місяця тому він відвідував Львівську область, яка довгий час лідирує серед регіонів за кількістю нових випадків коронавірусу.

«У нас була жорстка конструктивна розмова по всіх проблемних питаннях. Були поставлені відповідні завдання щодо виправлення ситуації, був даний відповідний термін», — пригадав Степанов.

Він каже, що по закінченню цього терміну відправив туди відповідну комісію МОЗ, яку очолив один з керівників структурного підрозділу.

«Вони повернулися, показали мені результати перевірки. Зараз готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області. Можу сказати, що багато чого не просто не було виправлено, а навіть не звернули увагу на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей вже безпосередньо керівництвом Львівської ОДА», — наголосив міністр.