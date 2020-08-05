Тернопіль проігнорував рішення про «червону зону»

Міська влада Тернополя попри рішення Центральної комісії ТЕБ та НС ввести в місті «червону карантинну зону» з 3 серпня, відмовилася зупинити громадський транспорт і обмежити роботу підприємств та організацій. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Українська правда.

«Усе працює у звичному режимі. Громадський транспорт, дитячі садочки працюють. Ми рекомендували суб’єктам господарювання продовжити роботу, тому всі працюють. Станом на 2 серпня у Тернополі всі показники відповідають «зеленій” зоні». Скажіть, будь ласка, що нам робити? Хтось може нам пояснити перед тим, як приймати таке рішення? У мене враження, що ці люди живуть на іншій планеті, вони не розуміють, що відбувається внизу, на Землі», – заявив мер Тернополя.

На запитання, чи готовий він нести відповідальність за порушення умов роботи «червоної зони», мер відповів, що діяв згідно з законом.

За словами Сергія Надала, вони зібрали орган місцевого самоврядування, і він прийняв рішення не посилювати карантин, а якщо хтось вважає, що вони зробили неправильно, то хай спробує оскаржувати це в суді.

На запитання, чи звертався він до МОЗу, щоб уточнити, що робити в такій ситуації, Надал сказав, що це неможливо було зробити, бо рішення було прийняте в кінці дня у п’ятницю, а субота, неділя були вихідні.

Зазначимо, що місцева влада Львова також частково проігнорувала рішення державної комісії ТЕБ та НС, згідно з яким місто належить до «помаранчевої зони».

Відтак міська комісія ТЕБ і НС вирішила, що у місті далі працюватимуть спортивні зали, фітнес-центри та хостели із дотриманням суворих карантинних вимог.

Водночас до 8 серпня у Львові будуть активно перевіряти ринки, торгові центри, спортивні заклади, кафе та ресторани на дотримання всіх встановлених карантинних обмежень.

Згідно з рішенням міської комісії ТЕБ і НС, під забороною у Львові, відповідно до «помаранчевої зони», є планова госпіталізація і дитячі бази відпочинку.

Зауважимо, що обмеження встановлені в «помаранчевій зоні» є суворішими. «Помаранчева зона» включає в себе обмеження «зеленої» і «жовтої» зон, а також забороняє:

роботу закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі;

планові госпіталізації;

роботу спортзалів, фітнес-центрі, закладів культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів – не більше 100 людей. Одна людина на 20 кв м площі.

Обмеження у «зеленій зоні»: в громадських потрібно обов’язково вдягати маску чи респіратор, масові заходи – не більше однієї людини на 5 кв м площі, заповненість кінотеатрів на рівні 50%, перевезення у громадському транспорті лише в межах сидячих місць.

«Жовта зона» включає обмеження, встановлені у «зеленій зоні», а також заборону відвідувати установи соцзахисту, де перебувають люди похилого віку.

«Червона зона» (всі обмеження «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» зон), а також заборона громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ТРЦ, ресторанів і кафе.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . При цьому місцева влада може лише посилювати карантинні обмеження, але не послаблювати їх.

Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон. До «помаранчевої» потрапили: Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони.

Як писав Львівський портал, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. COVID-19 підхопили вже більше 10 тисяч мешканців області, а це – сьома частина від усіх хворих в Україні.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Поетапне послаблення карантину Львівщина почала зі 7 липня. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

А нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

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