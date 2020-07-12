МОЗ назвало області, які не готові до пом'якшення карантину

У Міністерстві охорони здоров’я 12 липня назвали регіони, які неготові до послаблення карантину. Серед них – сім областей України. Львівщини у цьому переліку нема.

Зокрема мова йде про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську та Чернігівську області.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

Нагадаємо, що 8 липня МОЗ заявляв, що на Львівщині знову не можна послаблювати карантин, оскільки в області перевищений відсоток виявлення нових хворих.

Зауважимо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже кілька тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Також Львівський портал інформував, що станом на ранок 10 липня у області коронавірус йде на спад: за останню добу було зафіксовано 82 нових випадки інфікування. Втім станом на 12 липня у області знову зросла кількість нових захворілих: плюс 121 зараження.

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