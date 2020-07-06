Львівщина послаблює карантин. Що запрацює зі 7 липня

Із вівторка, 7 липня, Львівщина починає поетапне послаблення карантину. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Івана Собка, оскільки Міністерство охорони здоров’я дозволило послабити карантин на Львівщині, у понеділок, 6 липня, на засідання зібралась обласна комісія ТЕБ і НС. Вона вирішила послаблювати каранні обмеження на території області поетапно.

Вже з вівторка, 7 липня, на території Львівщини свою роботу відновлюють:

готелі; заклади громадського харчування; спортзали і фітнес-центри.

Також 7 липня в області дозволяють проводити масові релігійні заходи. При цьому всі віряни повинні дотримуватись соціальної дистанції як у храмі, так і під час богослужінь просто неба (не більше однієї особи на 5 м кв площі).

«Так, сьогодні на комісії у нас були дискусії, буди різні пропозиції щодо послаблень. Але ми знайшли золоту середину: вирішили, що карантин послаблюватимемо поетапно… Якщо ж рівень захворюваності зросте, то будемо посилювати обмеження», – відзначив Іван Собко, додавши, що зараз ситуація із COVID-19 на Львівщині є контрольованою.

Всі суб’єкти господарювання, які відновлюють свою роботу у Львівській області, зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів, зокрема стежити за дотриманням маскового режиму та дистанції.

«Так, зараз Львівщина «увійшла» у ті показники МОЗ, які дозволяють вводити нам послаблення. Єдиний показник, який останнім часом не дозволяв це робити, – це відсоток виявлених хворих, який має сягати не більше 11%. Зараз у нас він становить 10,92%, що є нормою, тобто якраз оті 0,08% і дозволяють нам послаблення. Але незважаючи на таку ситуацію, я закликаю всіх бути пильними. Так, ситуація зараз дозволяє нам зробити певні послаблення, але це не означає, що коронавірус зник», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

За даними посадовця, заповненість лікарень на Львівщині зараз становить 43%. Загалом у стаціонарах перебувають 1014 хворих на коронавірус, 750 із них лікуються у медзакладах Львова.

Так, COVID-19 підхопив уже 6301 мешканець Львівщини. За останню добу виявили 105 нових хворих. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 164 людини, одужали 965 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже три тижня двох тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

На початку липня у мерії Львова повідомляли, що міські лікарні, які приймають хворих на коронавірус, заповнені на 95%. Проте наступного дня спростували цю інформацію і заявили, що лікарні завантажені на 23,9%.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що в Україні діє адаптивний карантин, востаннє його продовжили до 31 липня. Рішення щодо пом’якшення чи посилення карантинних заходів приймають обласні комісії ТЕБ і НС, зважаючи на рівень захворюваності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.