Коронавірус підхопили вже більше 10 тисяч мешканців Львівщини

Станом на ранок вівторка, 4 серпня, коронавірус лабораторно підтвердили у 10 067 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 146 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, коронавірусом заразились уже 10 067 жителів Львівщини. Протягом понеділка, 3 серпня, лабораторні центри провели 1102 ПЛР-тести, позитивними виявились 146, тобто 13,2% від загальної кількості тестувань. Серед нових хворих 27 осіб – львів’яни.

На черзі наразі «стоять» ще 610 проб.

Побороти недугу зуміли 2506 людей на Львівщині (+101 особа за добу), проте від ускладнень COVID-19 померли 273 особи (+6 за добу).

В обласній інфекційній лікарні зараз перебувають 209 осіб, восьмеро із них – у реанімації, до апаратів ШВЛ під’єднані чотири пацієнти.

У 8-ій міській лікарні перебувають 66 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 72 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 92 пацієнти.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» увійшли: Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

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Як писав Львівський портал, зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Також у ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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