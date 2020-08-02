Степанов заявив, що місцева влада не може послаблювати встановлений урядом карантин

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що місцева влада може лише посилювати карантин, але не послаблювати. Про це він під час брифінгу 2 серпня, сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

«Відповідальність за дотримання встановлених обмежень лежить на органах місцевої влади та на контролюючих органах, таких як Держпродспоживслужба, Національна поліція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба. Згідно з чинним законодавством України, умови карантину визначає уряд. На рівні області або регіону місцева влада може їх тільки посилювати, але в жодному разі органи місцевої влади не можуть самостійно їх пом’якшувати», – сказав Степанов.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 9783 людини, за останню добу виявили 112 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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