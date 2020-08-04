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COVID-19 в Україні: за добу – 1061 новий випадок

Ольга Денисяка

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Станом на ранок вівторка, 4 серпня, в Україні COVID-19 виявили в 74 219 людей. За минулу добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 1061 українцю. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Станом на 9:00 год. в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 1061 нового хворого.

Від ускладнень COVID-19 померли 1764 людей (+26 за останню добу). Натомість 40 613 пацієнти одужали (+737 за останню добу). Загалом проведено 1 081 146 тестування методом ПЛР.

  • Львівська область — 10067 випадків;
  • м. Київ — 8662 випадки;
  • Рівненська область —  6355 випадків;
  • Чернівецька область — 6229 випадків;
  • Закарпатська область — 5384 випадки;
  • Івано-Франківська область — 5041 випадок;
  • Харківська область — 4093 випадки;
  • Волинська область — 4008 випадків;
  • Київська область — 3877 випадків;
  • Одеська область — 3545 випадків;
  • Тернопільська область — 3121 випадок;
  • Вінницька область — 2848 випадків;
  • Житомирська область — 1967 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1459 випадків;
  • Хмельницька область — 1200 випадків;
  • Черкаська область — 955 випадків;
  • Чернігівська область — 909 випадків;
  • Донецька область — 903 випадки;
  • Запорізька область — 823 випадки;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • Миколаївська область — 648 випадків;
  • Сумська область — 560 випадків;
  • Полтавська область — 466 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Луганська область — 130 випадків.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 10 067 людей, за останню добу виявили 146 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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