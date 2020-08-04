COVID-19 в Україні: за добу – 1061 новий випадок

Станом на ранок вівторка, 4 серпня, в Україні COVID-19 виявили в 74 219 людей. За минулу добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 1061 українцю. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Станом на 9:00 год. в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 1061 нового хворого.
Від ускладнень COVID-19 померли 1764 людей (+26 за останню добу). Натомість 40 613 пацієнти одужали (+737 за останню добу). Загалом проведено 1 081 146 тестування методом ПЛР.
- Львівська область — 10067 випадків;
- м. Київ — 8662 випадки;
- Рівненська область — 6355 випадків;
- Чернівецька область — 6229 випадків;
- Закарпатська область — 5384 випадки;
- Івано-Франківська область — 5041 випадок;
- Харківська область — 4093 випадки;
- Волинська область — 4008 випадків;
- Київська область — 3877 випадків;
- Одеська область — 3545 випадків;
- Тернопільська область — 3121 випадок;
- Вінницька область — 2848 випадків;
- Житомирська область — 1967 випадків;
- Дніпропетровська область — 1459 випадків;
- Хмельницька область — 1200 випадків;
- Черкаська область — 955 випадків;
- Чернігівська область — 909 випадків;
- Донецька область — 903 випадки;
- Запорізька область — 823 випадки;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- Миколаївська область — 648 випадків;
- Сумська область — 560 випадків;
- Полтавська область — 466 випадків;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Луганська область — 130 випадків.
Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.
До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.
Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.
Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.
Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 10 067 людей, за останню добу виявили 146 нових хворих.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
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Ольга Денисяка