COVID-19 в Україні: за добу – 1061 новий випадок

Станом на ранок вівторка, 4 серпня, в Україні COVID-19 виявили в 74 219 людей. За минулу добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 1061 українцю. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 9:00 год. в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 1061 нового хворого.

Від ускладнень COVID-19 померли 1764 людей (+26 за останню добу). Натомість 40 613 пацієнти одужали (+737 за останню добу). Загалом проведено 1 081 146 тестування методом ПЛР.

Львівська область — 10067 випадків;

м. Київ — 8662 випадки;

Рівненська область — 6355 випадків;

Чернівецька область — 6229 випадків;

Закарпатська область — 5384 випадки;

Івано-Франківська область — 5041 випадок;

Харківська область — 4093 випадки;

Волинська область — 4008 випадків;

Київська область — 3877 випадків;

Одеська область — 3545 випадків;

Тернопільська область — 3121 випадок;

Вінницька область — 2848 випадків;

Житомирська область — 1967 випадків;

Дніпропетровська область — 1459 випадків;

Хмельницька область — 1200 випадків;

Черкаська область — 955 випадків;

Чернігівська область — 909 випадків;

Донецька область — 903 випадки;

Запорізька область — 823 випадки;

Кіровоградська область — 711 випадків;

Миколаївська область — 648 випадків;

Сумська область — 560 випадків;

Полтавська область — 466 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Луганська область — 130 випадків.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 10 067 людей, за останню добу виявили 146 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.