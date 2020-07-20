Львівщині знову не можна послаблювати карантин, – МОЗ

Станом на понеділок, 20 липня, Львівщина знову не відповідає показникам, які МОЗ розробило для послаблення карантину. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 20 липня критеріям послаблення карантинних обмежень в Україні не відповідають 8 областей та м. Київ: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська і Чернігівська.

Так, на Львівщині зараз перевищують два показники із чотирьох: відсоток виявлення нових хворих на коронавірус – 12,61% (норма – менше 11%) та динаміка зростання захворюваності – 50,78% (норма – менше 10%).

Зазначимо, що рішення про посилення чи послаблення карантину в регіонах приймають виключно обласні комісії ТЕБ і НС, зважаючи на ситуацію із захворюваністю. Як кажуть у МОЗ, зважаючи на стан із COVID-19 на Львівщині, обласна комісія ТЕБ і НС повинна збиратися кожні 3 дні і вирішувати, чи посилювати протиепідемічні заходи, чи ні.

«Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через 7 днів із дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні», – додають у Міністерстві охорони здоров’я.

Нагадаємо, Львівщина почала поетапне послаблення карантину з 7 липня. Відтоді обласна комісія ТЕБ і НС дозволила відновити роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів, а також масові релігійні заходи.

На наступний день після перших послаблень у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Зараз у Львові та області знову працюють дитячі садочки, інклюзивно-ресурсні центри, туристичні бази відпочинку, заклади культури (крім театрів і кінотеатрів). Водночас 17 липня міська комісія ТЕБ і НС, незважаючи на рішення області, таки дозволила у Львові відкритись театрам і кінотеатрам.

Досі під забороною на Львівщині – масові культурно-розважальні заходи.

Як писав Львівський портал, нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Львівщина є лідером за рівнем захворюваності: тут коронавірусом заразились 8115 мешканців. Втім протягом неділі, 19 липня, в області одужали більше людей, ніж захворіли: виявлено 115 нових хворих на COVID-19, натомість одужала 181 особа.

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