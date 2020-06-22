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За добу на Львівщині виявили 200 нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 22 червня коронавірусом заразилися 3980 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 200 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Коронавірусну інфекцію на Львівщині підхопили вже 3980 людей, 674 одужали. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 114 осіб.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 200 нових хворих виявили у:

  • м. Львів – 109,
  • Сокальський район: Сілець -2, Сокаль – 9, Поториця -1, Червоноград – 13, Радехів – 1;
  • Дрогобицький район: Стебник -2, Дрогобич – 5, Борислав – 1, Новий Кропивник -1, Турка -1. Сколе -1, Мостиський район: Довгомостиська – 1;
  • Пустомитівський район: Липники -2, Ставчани – 1, Старе Секло – 1, Новосілки – 1, Чорнушовичі – 2, Конопниця -1, Оброшине – 1. Ямпіль – 1, Нагоряни – 1, Зимна Вода – 4, Лисиничі- 1;
  • Миколаївський район: Миколаїв – 2, Дроговиж – 2, Тростянець – 1, Новий Розділ – 3;
  • Яворівський район: Новояворівськ – 2, Когути – 1, Яворів – 1, Краківець -1;
  • Жовківський район: Дубляни – 1, Куликів – 1, Зарудці – 1, Жовква – 3, Липники 1, Нова Скварява – 1, Сопошин – 2, Куликів -3;
  • Жидачівський район: Жирова – 1, Кам’яне – 1, Кам’ яне – 1, Жидачів – 1. Іванівці – 1;
  • Самбір – 4;
  • Старосамбірський район: Гуманець -1, Биличі – 1;
  • Городоцький район: Бірче -1.

Загалом у лікарнях зараз перебувають 973 хворих:

  • 205 осіб знаходиться–  обласній інфекційній лікарні,
  • 127 осіб –  у Центрі легеневого здоров’я,
  • 86 осіб –  у 8 міській клінічній лікарні,
  • 67 осіб –  у 1 міській клінічній лікарні,
  • 150 осіб – у винниківському госпіталі,
  • 52осіб –  у Стрийській міській лікарні,
  • 47 осіб –  у Кам’янка-Бузькій лікарні,
  • 14 осіб –  у Стебницькій міській лікарні,
  • 27 осіб – у Сокальській ЦРЛ,
  • 18 осіб – у Рудківській лікарні,
  • 1 особа – в ОХМАТДИТі .

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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