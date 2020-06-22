За добу на Львівщині виявили 200 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 22 червня коронавірусом заразилися 3980 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 200 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Коронавірусну інфекцію на Львівщині підхопили вже 3980 людей, 674 одужали. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 114 осіб.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 200 нових хворих виявили у:

м. Львів – 109,

Сокальський район: Сілець -2, Сокаль – 9, Поториця -1, Червоноград – 13, Радехів – 1;

Дрогобицький район: Стебник -2, Дрогобич – 5, Борислав – 1, Новий Кропивник -1, Турка -1. Сколе -1, Мостиський район: Довгомостиська – 1;

Пустомитівський район: Липники -2, Ставчани – 1, Старе Секло – 1, Новосілки – 1, Чорнушовичі – 2, Конопниця -1, Оброшине – 1. Ямпіль – 1, Нагоряни – 1, Зимна Вода – 4, Лисиничі- 1;

Миколаївський район: Миколаїв – 2, Дроговиж – 2, Тростянець – 1, Новий Розділ – 3;

Яворівський район: Новояворівськ – 2, Когути – 1, Яворів – 1, Краківець -1;

Жовківський район: Дубляни – 1, Куликів – 1, Зарудці – 1, Жовква – 3, Липники 1, Нова Скварява – 1, Сопошин – 2, Куликів -3;

Жидачівський район: Жирова – 1, Кам’яне – 1, Кам’ яне – 1, Жидачів – 1. Іванівці – 1;

Самбір – 4;

Старосамбірський район: Гуманець -1, Биличі – 1;

Городоцький район: Бірче -1.

Загалом у лікарнях зараз перебувають 973 хворих:

205 осіб знаходиться– обласній інфекційній лікарні,

127 осіб – у Центрі легеневого здоров’я,

86 осіб – у 8 міській клінічній лікарні,

67 осіб – у 1 міській клінічній лікарні,

150 осіб – у винниківському госпіталі,

52осіб – у Стрийській міській лікарні,

47 осіб – у Кам’янка-Бузькій лікарні,

14 осіб – у Стебницькій міській лікарні,

27 осіб – у Сокальській ЦРЛ,

18 осіб – у Рудківській лікарні,

1 особа – в ОХМАТДИТі .

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.