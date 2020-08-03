На Львівщині – 9921 випадок COVID-19

На Львівщині станом на ранок 3 серпня підтверджено 9921 випадок інфікування коронавірусом. Минулої доби COVID-19 виявлено у ще 138 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 9921 особи, 267 людей померло. 2405 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 845 ПЛР-тестів, з них 138 – позитивні. Серед них львів`ян – 74. Залишок проб у холодильнику – 813.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7296 осіб, госпіталізовані – 1510, на амбулаторному лікуванні – 5786 осіб, виписані – 1300 осіб. Зараз у лікарні перебуває 208 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 70 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 83 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 95 пацієнтів.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили: Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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